«تشويق وإثارة ورعب».. موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 3 لكريم عبدالعزيز

أعلن الفنان كريم عبدالعزيز عن موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 3، حيث تم البدء في التحضيرات اللازمة لتصوير الجزء الثالث، والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة الممتزجة بالرعب، ويجسد خلاله شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي.

تفاصيل فيلم الفيل الأزرق 3

وأوضح الكاتب أحمد مراد لـ«الوطن»، أنه انتهي من كتابة النسخة الأخيرة لسيناريو فيلم الفيل الأزرق 3، وجاري اختيار أبطاله، استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تصوير فيلم الفيل الأزرق 3 يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر، موضحا تخصيص ميزانية كبيرة لتنفيذ هذا الجزء، على أن يكون موعد عرض الفيلم في موسم صيف 2025 المقبل.

قصة وأبطال فيلم الفيل الأزرق

وبدأت أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد نحو 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، بعدما تزوج الدكتور يحيي من لبنى، ويتم استدعائه لعنبر «8 غرب حريم»، ويستعين خلالها بحبوب الفيل الأزرق من أجل السيطرة على ما يحدث أمامه.

وشارك فى بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 عدد كبير من الفنانين، من بينهم كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وشيرين رضا، وهند صبري، وإياد نصار، وتارا عماد، وآخرين، والفيلم من إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية «الفيل الأزرق» للكاتب أحمد مراد.