كريم عبدالعزيز عن ترتيب وضع اسمه على الأفيش: «مبتتحسبش كدة»

يستعد الفنان كريم عبدالعزيز لبدء تصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم «الفيل الأزرق 3»، بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، وتحقيقهما إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، خاصة أن المؤلف أحمد مراد، كان يترك النهاية مفتوحة من أجل إضافة أجزاء جديدة للفيلم.

وأوضح الفنان كريم عبدالعزيز موقفه من ترتيب الأسماء على تتر الأفلام، خاصة إذا كان العمل الفني يجمعه مع نجم آخر، قائلاً: «أنا محسبهاش كدة.. كلنا زمايل والأهم هو التفاهم بين فريق العمل لنجاحه مع الجمهور».

شروط كريم عبدالعزيز لوضع اسمه على أفيش الأفلام

وأضاف الفنان كريم عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية، أنه قدم فيلم «كيرة والجن» مع النجم أحمد عز، وهو فنان يمتلك قدر عال من النجومية والنجاح، ولكنهما لم يتطرقا لتلك الأمور، وفي نهاية الأمر حقق فيلم «كيرة والجن» إيرادات بلغت 120 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه حرص على تهنئته على فيلمه الأخير «ولاد رزق 3»، وشارك معه كـ ضيف شرف في نهاية الأحداث لأنه يعتبره أخًا وصديقًا.

تفاصيل فيلم الفيل الأزرق 3

من ناحية أخرى، أوضح الكاتب أحمد مراد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار التعاقد مع باقي أبطال فيلم الفيل الأزرق 3، استعدادًا لانطلاق تصويره الفترة المقبلة، والتي ستكون أكثر تشويقًا ورعبًا من الأجزاء السابقة، لافتًا إلى أنه انتهى من كتابة النسخة النهائية من السيناريو، وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم.