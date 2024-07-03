منى عبدالوهاب تشيد بالأيدي المصرية الشقيانة في مدينة العلمين.. «رفعتوا اسم مصر»

واجهة مصرية مشرفة للعالم أجمع، ظهرت عليها مدينة العلمين خلال افتتاح المهرجان في دورته الثانية لهذا العام 2024، وذلك بسبب الأيدي المصرية التي ظلت تسعى بكل جهد وحب كبير حتى تظهر بهذا الشكل المبهر، وأشاد بها العالم أجمع، ومن بينهم الإعلامية منى عبدالوهاب.

العمال رفعوا اسم مصر

مصر ستظل دائمًا بخير، بجهد وسعي أبنائها المخلصين، الذين يضربون أروع الأمثلة في الجهد والمثابرة للعمل والبناء والتعمير، رغبًة منهم في تحقيق الإنجازات والوصول إلى مستقبل أفضل ببلدهم الحبيب، حتى يفتخر بها جيلا بعد جيل، «رفعتوا اسم مصر».

«تسلم كل إيد مصرية شقيانة عشان ترفع اسم مصر» كلمات دوَّنتها الإعلامية منى عبدالوهاب على مقطع فيديو قصير يوضح مدى جهد وإخلاص عمال مدينة العلمين، حتى تظهر بالشكل الذي أبهر الجميع، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد أن قد وقع الاختيار عليها، بأن تكون المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين في دورته الثانية لهذا العام 2024.

قرار بتخصيص 60% لأهل فلسطين

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تُطلق النسخة الثانية للمهرجان بشعاره «العالم علمين»، رافعة علم فلسطين الحبيبة ليرفرف حرًا بعزة وكرامة جنبًا إلى جنب مع العلم المصري، وجاء هذا القرار بناءً على قرار الشركة، بتخصيص 60%؜ من أرباح المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، ما يعني أن كل عائلة مصرية وعربية تشارك في فعاليات وأنشطة المهرجان بتدعم عائلة فلسطينية.