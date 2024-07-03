محافظ القاهرة الجديد: أسعى لاستكمال مسيرة العمل لتحقيق رؤية مصر 2030

أعرب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الجديد، عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، على منحه الثقة وتوليه المنصب، الأمر الذي يضع على عاتق كافة القيادات التنفيذية والعاملين بمحافظة القاهرة مسؤولية كبيرة.

محافظ القاهرة الجديد: أسعى لاستكمال خارطة طريق التنمية

وأشار محافظ القاهرة الجديد في تصريحات إعلامية، إلى استكمال مسيرة العمل، وتنفيذ خارطة طريق التنمية الشاملة التي أقرتها القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق مُكتسبات الجمهورية الجديدة، ورُؤية مصر 2030، والعمل على نيل رضا المواطن.

السيرة الذاتية

جدير بالذكر، أن الدكتور إبراهيم صابر، تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منذ عام 2018، وتولى رئاسة عدد من الأحياء بالقاهرة خلال السنوات الماضية، كما تابع إنجاز عددا من المشروعات القومية، والقضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشروعات إسكان بديل، ومشروعات النقل والطرق والتوسعات التي شهدتها القاهرة مُؤخرا.