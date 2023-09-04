«مستثمري السياحة»: «العالم علمين» تفوق على كافة المهرجانات المماثلة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن مهرجان العلمين، كان له دور كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدينة العلمين خلال فصل الصيف الحالي، بما تضمنه من فعاليات فنية ورياضية وثقافية، ووجود أعداد كبيرة من المشاهير به، واستطاع خلال الموسم الأول لإقامته، جذب أعداد كبيرة من الزوار للتواجد به.

مصر تمتلك الخبرة الجيدة في تنظيم تلك الفعاليات

وأضاف لـ«الوطن» أن مهرجان العلمين، استطاع التفوق هذا العام على مهرجانات مماثلة تقام منذ عدة سنوات، سواء من حيث أعداد الزائرين له أو من حيث تأثيره سياحيا في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمدينة العلمين، مرجعا السبب في هذا التفوق إلى أن مصر تمتلك المواد الخام للنجاح في تنظيم مثل تلك المهرجانات، فهي تمتلك الخبرة فى التنظيم، كما تمتلك فنانين ومطربين هم الأشهر بالمنطقة العربية.

وتابع بأن من أسباب تفوق مهرجان العلمين، تنظيم مسابقات في كرة القدم، شارك بها عدد من مشاهير كرة القدم المصرية، بالإضافة للمسابقات الفنية والثقافية الأخرى، مشيرا إلى أن من أسباب تفوق المهرجان هو مكان إقامته حيث يقام في منطقة درجة حرارتها جيدة خلال الصيف، ما يجعل الزوار يستمتعون خلال تواجدهم بالمهرجان.

التغطية الإعلامية الممتازة لكافة فعاليات المهرجان

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن التغطية الإعلامية الممتازة لكافة فعاليات المهرجان، بخاصة الفنية، كانت أحد أسباب تفوق مهرجان العلمين، حيث جعلت الجمهور العربي والمصري في تشوق دائم لمتابعة أخبار ومواعيد الحفلات الخاصة بالمطربين المفضلين لهم وحجز تذاكر تلك الحفلات.