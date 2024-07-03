محافظ الشرقية: هدفي الرئيسي الآن إرضاء المواطن وحل الأزمات

أكد حازم محمد الأشموني، محافظ الشرقية، أن الهدف الرئيسي له بعد توليه منصب محافظ الشرقية، إرضاء المواطن، من خلال النزول والتواجد في الشارع، والتعامل مع المواطن عن قرب، وتحديد المشكلات ومواجهة التحديات والأزمات وتحقيق مطالبهم، موضحًا أنه يشكر القيادة السياسية على هذه الثقة في تكليفه للعمل بمحافظة الشرقية.

سنعمل للتخفيف عن كاهل المواطن

أضاف «الأشموني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نحترم كل من يحترم قوانين الدولة، ونقدم الخدمة لكل المواطنين، والتخفيف عليهم»، موضحًا أنه سيعمل على تحقيق مطالب الجميع في المحافظة.

وتابع: «سنعمل جميعًا في المحافظة لإرضاء المواطن من خلال ضبط الأسعار والتيسير على تنفيذ قوانين الدولة».