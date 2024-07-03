وزير الإسكان الجديد يتفقد مكاتب القطاعات المختلفة بمقر الوزارة (صور)

وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أدائه اليمين الدستورية وزيرا للإسكان، وتفقد مكاتب القطاعات المختلفة، وهي «قطاع مكتب الوزير، والجهاز المركزى للتعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان في ربوع الدولة

وخلال تجوله بمكاتب القطاعات المختلفة بالوزارة، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على موظفي الوزارة بضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، التي تتولي الوزارة وجهاتها المختلفة، تنفيذها في ربوع الدولة المصرية، في إطار النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف وزير الإسكان: هدفنا استكمال ما بدأه الوزراء السابقون، والبناء على ما تحقق ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه سيجري التركيز خلال الفترة المقبلة على إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي جرى تنفيذها، خاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.