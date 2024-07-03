وزير الإسكان: سنواصل تنمية مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن من أهم الملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع واستكمال مشروعاتها، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، ومواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع.

تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

وقال وزير الإسكان، إن من الملفات الهامة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، واستكمال مراحلها التالية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون المناطق الريفية، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك المناطق بما ينعكس إيجابيا على مستوى المعيشة.

تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية

وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تم تنفيذها، خاصة المشروعات الاستثمارية، وإشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير.

وأشار إلى أنه سيعمل على استكمال المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة التي بدأها الدكتور عاصم الجزار، خلال توليه مسئولية وزارة الإسكان، مشددا على أنه سيبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن والمواطنين.