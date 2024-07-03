وزير الإسكان الجديد لـ«الوطن»: أسعى إلى توفير فرص عمل وشقق لجميع فئات المجتمع

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الدكتور عاصم الجزار ومن قبله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قطعت شوطا كبيرا لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، متعهدا بمواصلة الجهود لتنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طفرة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»: سنعمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان والمرافق، والعمل على تبني المبادرات الجادة لسكان المدن الجديدة»، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن توفير وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ووحدات الإسكان الاجتماعي، ولن نغفل عن طرح وحدات سكنية لجميع فئات المجتمع بكل شرائحه.

تقديم خدمات للمصريين في الخارج

وتابع: «لن نغفل عن تقديم خدمات للمصريين في الخارج ، من خلال مشروعات بيت الوطن لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل لخدمة المواطن في المقام الأول خاصة محدودي ومتوسطي الدخل».

دعم مبادرات ترشيد استهلاك مياه الشرب

وأكمل «سندعم بقوة مبادرات ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومستمرون في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع قرى الجمهورية، بحيث تصل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المصريين، وفي مقدمتها قرى المبادرة الرئاسية حياه كريمة».

الالتزام بتنفيذ المشروعات في مواعيدها

وأكد أن ملف تطوير القاهرة التاريخية والمشروعات التنموية بالمدن الجديدة ستشهد اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع المشروعات في مواعيدها المحددة سلفا، وبأفضل جودة ممكنة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.