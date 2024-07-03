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تقليل أوقات انتظار القطار الكهربائي الخفيف يوم السبت من كل أسبوع

كتب:

كريم روماني
09:00 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
القطار الكهربائي الخفيف - صورة أرشيفية

القطار الكهربائي الخفيف - صورة أرشيفية

قررت شركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، تقليل وقت الانتظار خلال أوقات الذروة، يوم السبت من كل أسبوع، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل. 

وأكدت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القطارات تصل كل 10 دقائق من 7:00  حتى 10:00 صباحًا، ومن 2:00 حتى 5:00 مساءً من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً وإياباً.

وفي سياق متصل، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيعمل في خطته المقبلة عقب تجديد الثقة فيه وزيراً للنقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف.

وأوضح أن القطار الخفيف يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكداً أنه سيتم استكمال مشروعات الجر الكهربائي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.