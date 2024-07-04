سعر اليورو اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 51.96 جنيه للبيع، و51.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديث موضح عبر مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري، 51.86 جنيه للبيع، و51.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري، 51.96 جنيه للبيع، و51.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر، بنحو 52.11 جنيه للبيع، و51.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

في حين سجل سعر اليورو في بنك البنك التجاري الدولي cib اليوم الخميس، 51.93 جنيه للبيع، و51.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة، فسجل 51.93 جنيه للبيع، و51.64 جنيه للشراء.