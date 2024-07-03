4 أسباب وراء تراكم الثلج في الفريزر.. احذر طريقة التخزين الخاطئة

أسباب كثيرة تؤدي إلى تراكم الثلج في الفريزر، الأمر الذي يجب الانتباه له جيدًا، والعمل على تفاديه قدر الإمكان لتجنب تلف الثلاجة على المدى البعيد، ما دفع موقع «سي بي سفرة» إلى كشف بعض العوامل التي تؤدي بدورها إلى حدوث ذلك.

أسباب تراكم الثلج في الفريزر

هناك 5 عوامل تؤدي بدورها إلى تراكم الثلج في الفريزر، وربما تسبب تلفها على المدى البعيد، ولعل أهمها يتعلق بإمكانية حفظ ووضع الأطعمة بداخله، إلى جانب عوامل أخرى.

حفاظاً على الديب فريزر والأكل المخزن فيه سنتعرف على أسباب تكون الثلج الزائد وطرق التخلص منه.

عدم غلق باب الديب فريزر بشكل جيد، لأن ذلك يعمل بدوره على وجود خلل في نظام التبريد مما يعمل على تسريب الهواء منه وإليه مما يؤدي إلى تكوين الثلج وتراكمه.

وجود خلل أو تلف في المروحة أو الترموستات، والتي تعتبر من الأسباب المؤدية إلى تكون الثلوج في أجزاء مختلفة من الديب فريزر، لذا وجب التأكد وضبط درجة الحرارة لحجمه ونظامه.

إهمال فك وتنظيف الديب فريزر بشكل دوري، خاصة في حالة تكدس الطعام الموجود به.

تآكل وتلف كاوتش الباب مما يعمل على إعاقة غلق الديب فريزر، مما يعمل على تراكم الثلج به.

3 أكلات تخزن في الفريزر بشكل خاطئ

يمكن حفظ الملوخية ووضعها في الفريزر، إلا أن طريقة التخزين تتسبب في إتلافها على المدى البعيد، لذا وجب الانتباه إلى اتباع هذه الخطوات للعمل على تخزين الملوخية، وذلك عبر خلط الملوخية وإذابتها في ماء أو شوربة باردة ومن ثم تخزينها في أكياس بلاستيكية مفرغة تمامًا من الهواء، ومن ثم العمل على حفظها في الفريزر مما يحافظ على الملوخية طازجة لأطول فترة ممكنة.

اللحوم النيئة المتبلة في حال حفظها في الفريزر، وجب مراعاة فصل كل قطعة عن الآخرى، وذلك عبر استخدام فاصل بين كل قطعة والأخرى باستخدام طبقة من البلاستيك الشفاف، وذلك حتى لا يتداخل القطع مع بعضها البعض وتلتصق، في حال حفظها في طبق واحد دون استخدام هذه الفواصل للعمل على الحفاظ عليها.

عند تخزين العجين في الفريزر وجب تقسيمه إلى قطع، والعمل على وضع كل جزء في كيس منفصل بذاته، مما يسهل فكه واستخدامه سريعًا، أما فيما يتعلق بالمخبوزات الناضجة وجب أن تحفظ في الفريزر مفرودة ومغلفة بعدة طبقات من البلاستيك للحفاظ عليها مدة أطول.