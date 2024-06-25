مخاطر تحدث في الجسم بسبب حمام الثلج.. تحذير لمرضى القلب وضغط الدم

الجلوس في الماء المتجمد إحدى العادات الشائعة التي يفعلها الكثيرون للاستشفاء من آلام العظام والغضاريف، ولكن ما لا يعرفه العديد أن حمام الثلج له أضرار خطيرة قد تفعل نتيجة عكسية في الجسم، وهو ما تعرض له «هوف» البريطاني الذي كان معتادا السباحة في الماء والبحيرات المتجمدة، معتقدًا أن ذلك يعزز الدورة الدموية ويقلل الالتهاب ويساعد على فقدان الوزن، ولكنه اكتشف أن هذه ادعاءات زائفة.

أضرار حمام الماء المثلج

«حمام الثلج له أضرار على الجسم»، حسب ما أوضحته دراسة بريطانية نُشرت في جريدة «الديلي ميل»، بأنه يحدث حوالي 11 حالة وفاة في متوسط كل سنة بسبب حمام الماء المثلج، وخاصةً عند القيام بتمارين التنفس بداخله، وهو ما رواه هوف البالغ من العمر 65 عامًا، بأن أكبر المخاطر التي تعرض لها هي معدل التنفس أسرع بعشر مرات من المعدل الطبيعي وبالتالي أثر بالسلب على الجسم.

ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالماء المثلج؟

وأضافت الدراسة أن هناك 60% من الأشخاص يتعرضون لخطر الوفاة بسبب بطء تدفق الدم إلى الذراعين والساقين لقوة الماء المثلج، وبحسب الدكتور أحمد شوقي، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، فإن بقاء الشخص في الماء المثلج لفترات طويلة يجعله يتعرض لانخفاض شديد في حرارة الجسم، مما يؤدي إلى العديد من الأعراض، وهي:

التعب والارهاق.

ارتباك الجسم.

بطء معدل التنفس.

ضعف عضلة القلب.

انقباض الأوعية الدموية في الجسم في محاولة مقاومة برودة الحرارة.

الصداع النصفي الشديد.

تحذير لفئات من حمام الماء المثلج

حمام الثلج له أضرار على صحة الإنسان وآثار جانبية، ويزداد خطورة للأشخاص المصابين بالعديد من الأمراض، وهو ما أوضحه «شوقي»، خلال حديثه لـ«الوطن»:

مصابو أمراض القلب.

أصحاب أمراض الأوعية الدموية.

أصحاب الأمراض الروماتيزمية.

المصابون بارتفاع ضغط الدم.

وأضاف أنه يمكن التخفيف من بعض مخاطر الغمر في الماء البارد عن طريق عدة إجراءات:

التعرض للحمام المثلج مرة في الشهر.

الجلوس في الماء المثلج لمدة 10 دقائق فقط.

الاستحمام يكون بعد أداء تمارين رياضية حتى يشعر الجسم بالراحة.

الدخول ببطء إلى الماء للسماح بجسمك التغلب على صدمة التعرض للحرارة الباردة.

ونوه أن هذه النصائح قد لا تحمي من المخاطر الناتجة عن الاستحمام في الماء المثلج، بسبب إن الحالة الصحية تختلف من شخص لآخر، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص بك قبل التعرض للماء المجمد.