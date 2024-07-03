4 طرق فعالة لتسكين آلام الطفل أثناء التسنين.. قطنة الثلج والإلهاء

يولد الطفل ومعه 20 سنًا تحت خط اللثة، وعادة ما تواجه العديد من الأمهات مشكلات في السيطرة على أطفالهن في فترة التسنين، والتي غالبًَا ما تبدأ في الظهور بين الستة أشهر الأولى إلى العام الثاني من حياة الرضيع، لذا نستعرض نصائح يجب على الوالدين معرفتها لراحة الطفل أثناء التسنين، وفقُا لما ورد عبر موقع «Healthline».

حافظي على روتين نوم منتظم للطفل

بسبب الصعوبات التي يمر بها الطفل في فترة التسنين، قد يفسد هذا الأمر الروتين اليومي لميعاد نوم الطفل، وهو ما يجب ألا تسمح به الأمهات، لذا فإن الأطباء ينصحون بقدر الإمكان، بالالتزم بالروتين لنوم الطفل ومحاولة إبقائه مرتاحًا طول الوقت حتى يتمكن من النوم.

تدليك اللثة

كثيرًا ما نلاحظ إنزعاج شديد للطفل أثناء الليل في فترة التسنين، وغالبًا يكون السبب أن لثة طفلك متقرحة ومتهيجة، لذا عندما يستيقظون وهم يبكون، حاولي أن تقدمي لهم تدليكًا باردًا للثة باستخدام حلقة التسنين المتينة، أو وضع أحد ألعاب التسنين في فمه، لكن يجب التأكد من أنها مصنوعة من البلاستيك الصلب، ويفضل تخزينها في الثلاجة أو الفريزر.

جربي الإلهاء

ينصح الأطباء في هذه الفترة بمحاولة إلهاء الطفل طوال الوقت، عن طريق إشغالها ببعض الألعاب أو تسليته، حتى لا يتفرغ للشعور بالألم في اللثة.

نصحية فعالة لمواجهة آلام التسنين للطفل

وفقًا لدكتور الأطفال، محمد راشد خلال حديثه لـ«الوطن»، فقد نصح الأمهات بالقيام بإحضار قطنة، ثم وضعها لفترة في الماء، وبعدها توضع في الثلاجة أو الفريزر لبعض الوقت، وقبل أن تتحول درجة حرارتها إلى شديدة البرودة، اخرجيها من الثلاجة، ثم ضعيها في فم الطفل، بحيث تصدم اللثة الحساسة، واصفًا إياها بأنها واحدة من أكثر الطرق المنزلية الآمنة.