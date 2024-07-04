لـ«مرضى القلب».. 3 أعشاب تساعد على علاج انسداد الشرايين

انسداد شرايين القلب من أكثر أمراض القلب شيوعًا، ويعد سببا رئيسيا للوفاة بين النساء والرجال، وتتعرض شرايين القلب للانسداد عندما تتراكم اللويحات الدهنية على جدرانها، بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، وفق ما ذكره موقع «healthline» الطبي.

تهدئة التهاب الشرايين

ولعلاج انسداد شرايين القلب طبيعيًا، ينصح الخبراء، وفق الموقع الطبي، بتناول 3 أعشاب نستعرضها كالتالي:

الكركم: يحتوي على كمية وفيرة من مادة الكركمين، والتي تعزز صحة القلب من خلال خفض الكوليسترول الضار بالدم ومنع تراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين.

الزنجبيل: ينصح الخبراء بتناول مرضى القلب لهذا المشروب، لأنه يلعب دورا كبيرا في تنشيط الدورة الدموية وتهدئة التهاب الشرايين وخفض الكوليسترول الضار بالدم ومنع تكوين الجلطات الدموية.

التحكم في مستويات الكوليسترول بالدم

أوراق الثوم: تحتوي أوراق الثوم على مستويات مرتفعة من الأليسين، وهي مادة تعمل على منع تصلب وانسداد الشرايين بسبب اللويحات الدهنية و تساهم في التحكم في مستويات الكوليسترول بالدم.

في إطار هذا، يقول الدكتور محمد عصام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، لـ «الوطن»، أن هناك عدة أعراض تدل على انسداد شرايين القلب، منها الشعور بضيق التنفس، وألم أو عدم راحة في الصدر، إضافة إلى التعب الشديد والدوخة وفقدان الوعي، مؤكدًا ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة عند الشعور بتلك الأعراض لأن انسداد الشرايين تؤدي إلى مضاعفات خطرة قد تؤدي للوفاة.