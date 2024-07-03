رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة «عاملة عبيطة» عبر يوتيوب (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
10:00 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
رنا سماحة

رنا سماحة

طرحت المطربة رنا سماحة أغنيتها الجديدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، بعنوان «عاملة عبيطة». 

تفاصيل أغنية رنا سماحة عامل عبيطة

وأغنية عامل عبيطة للمطربة رنا سماحة، من ألحان زوجها سامر أبوطالب، وكلمات أحمد حسن راؤل، ومن توزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج حسام مجدي.

آخر أعمال رنا سماحة

وحققت الفنانة رنا سماحة نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم أفلام عيد الأضحي 2024، من خلال مسرحية العيال فهمت، التي رفعت شعار كامل العدد في كل أيامها، على مسرح ميامي في منطقة وسط البلد.

اقرأ المزيد:

رنا سماحة تستعد لطرح أغنيتها الجديدة «عامل عبيطة»

رنا سماحة عن تأجيل ألبومها الجديد: الأوضاع في غزة غير مناسبة لطرح أعمال غنائية

رنا سماحة تحتفل بنجاح العرض الأول لمسرحية «العيال فهمت» في عيد الأضحى (صور)

رنا سماحة تغني 3 رباعيات في مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري

رنا سماحة تكشف عن سبب تأخر طرح ألبومها الغنائي
بقلم أميرة عزالدين