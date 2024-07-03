رنا سماحة تطرح أغنيتها الجديدة «عاملة عبيطة» عبر يوتيوب (فيديو)

طرحت المطربة رنا سماحة أغنيتها الجديدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية، بعنوان «عاملة عبيطة».

تفاصيل أغنية رنا سماحة عامل عبيطة

وأغنية عامل عبيطة للمطربة رنا سماحة، من ألحان زوجها سامر أبوطالب، وكلمات أحمد حسن راؤل، ومن توزيع خليل وشندي، ومكس وماستر مصطفى رؤوف، وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، بتوقيع المخرج حسام مجدي.

آخر أعمال رنا سماحة

وحققت الفنانة رنا سماحة نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم أفلام عيد الأضحي 2024، من خلال مسرحية العيال فهمت، التي رفعت شعار كامل العدد في كل أيامها، على مسرح ميامي في منطقة وسط البلد.