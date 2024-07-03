آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق غدا.. اعرف المستندات والشروط

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، منذ أيام، عن طرح وظائف فنية بنظام التعاقد المحدد المدة في مجال مساعدين لسائق القطار، ضمن الإعلان رقم 2 لسنة 2024، لذا نستعرض آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024.

آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ آخر موعد للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024 في مجال مساعدين لسائق القطار، يكون غدًا الخميس.

التخصصات المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024

تطلب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، شباب للتعيين مساعد سائق قطار، كود الوظيفة رقم 3114، ويقوم بمهام التشغيل ولوائحه، والتي تشمل الآتي:

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024

وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق 2024 في الآتي:

- صورة المؤهل.

- صورة من موقف التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صور من الشهادات التدريبية التي حصل عليها إن وجد.

- عدد 2 صورة شخصية 4*6.

- صورة شهاد الميلاد.

- صورة شهادة الخبرة إن وجدت.

كيفية التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أن طلبات التقدم لوظائف مترو الأنفاق 2024 تُقدم بمقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 1 ظهرًا.

شروط وظائف مترو الأنفاق 2024

وتتمثل شروط وظائف مترو الأنفاق 2024 في الآتي:

المؤهل

- دبلوم فني صناعي نظام 3 أو 5 سنوات.

- معهد فني صناعي.

- بكالوريوس فني صناعي أو تكنولوجي «كهرباء، ميكانيكا، إلكترونيات، اتصالات» وتكون الأولوية للمؤهل العالي.

-ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

- أن يكون من سكان القاهرة الكبرى.

- العمل بنظام الوردية الصباحية والمسائية طبقا لجداول التشغيل.

- يتم إجراء اختبارات شفوية وتحريرية وتخصصية تشمل اختبار اللغة الانجليزية.

- إجراء مقابلات شخصية للناجحين في الاختبار الشفوي والتحريري.

- إجراء كشف طبي وتحليل المخدرات.

- إجراءات اختبارات نفسية وحركية.

المهام المطلوبة لوظائف مترو الأنفاق 2024

يقوم المقبولين في وظائف مترو الأنفاق 2024 بالمهام التالية:

- الاستعداد بالقطار مع السائق، والاطلاع على تعليمات وإعلانات التشغيل ورحلة القطار.

- متابعة حركة الركوب والنزول من قبل الجمهور وغلق الأبواب.

- الحفاظ على معدات الكابينة.

- عدم ترك كابينة القطار إلا بتعليمات سائق القطار، وإخطار مراقب تشغيل الخط «التحكم المركزي».

- الالتزام بتنفيذ تعليمات كتيب الوحدة المتحركة.

- ما يتم تكليفه به من مهام من خلال سائق القطار.