وظائف بنك القاهرة 2024.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، كـ مسؤولي إدارة العلاقات والمبيعات، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة باستمرار.

وأوضح بنك القاهرة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة للراغبين في التقديم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل، والشروط المطلوبة، وكيفية التقديم في وظائف بنك القاهرة 2024، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة 2024

- يقدم صاحب الوظيفة مشورة مالية شاملة لمساعدة عملائه على النمو وحماية ثرواتهم.

- إدارة وتسويق العلاقات مع العملاء الرئيسين وتطوير أعمال جديدة مهمة بناءً على فهم السوق وتحليله.

- يكون مسؤولاً عن العلاقات العامة لحسابات الثروة باستخدام مجموعة من الكفاءات، بالإضافة إلى تعظيم عوائد/ربحية المحفظة، وتحديد فرص السوق، والامتثال لسياسات وإجراءات البنك.

- تطوير خطة العمل لاكتساب عملاء ثروات جدد (أثرياء) من خلال بيع خدمة عالية الجودة ومفيدة للطرفين.

- تحقيق أهداف المبيعات بما يتماشى مع أفضل ممارسات الخدمات من خلال جذب العملاء المحتملين والمبيعات والأعمال المُحالة لتلبية المبيعات الشهرية.

- زيادة إجمالي رصيد المحفظة لقاعدة العملاء الحاليين الذين يعرّفهم البنك بـ «عملاء الثروة»، وأولئك الذين لديهم القدرة على التطور إلى عملاء ثروات من خلال تحديد الاحتياجات والتطلعات الخفية للعملاء وتلبيتها من خلال تقديم خطة مالية مصممة خصيصًا لتلبية هذه الاحتياجات احتياجات كل عميل.

- التعامل مع طلبات العميل لإظهار صورة الثقة والتأكد من تنفيذ المعاملات بدون أخطاء.

- تعظيم الربحية وأداء المبيعات من خلال إجراء مكالمات مستمرة للعملاء الحاليين والجدد.

- البيع المتبادل لمنتجات وخدمات البنك ودعم نمو إيرادات الأصول وغير الأصول.

شروط وظائف بنك القاهرة 2024

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك القاهرة حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة العلاقات، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة العلاقات.

- أن يكون لديه سجل حافل في إدارة العلاقات والمبيعات.

- أن يكون ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مهارات تواصل وتفاوض وبيع ممتازة.

وعلى الراغبين في التقديم ل وظائف بنك القاهرة 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.