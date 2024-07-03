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موعد حفل زفاف إيمي طلعت زكريا.. قصة حب منذ 12 عاما

كتب:

ضحى محمد
06:49 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
إيمي طلعت زكريا

إيمي طلعت زكريا

احتفلت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أمس الأحد، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

إيمي طلعت زكريا تكشف موعد حفل زفافها

وكشفت إيمي طلعت زكريا لـ «الوطن» عن موعد حفل الزفاف: «إن شاء الله هيتم زواج آخر السنة، وأنا سعيدة بهذا العدد الكبير من رسائل التهنئة من المحبين»

وقالت إيمي طلعت زكريا: «كنا عايشين قصة حب من 12 سنة وبعدنا، والنصيب جمعنا تاني»

معلومات عن عريس إيمي طلعت زكريا

وكشفت الفنانة الشابة أن العريس من مدينة الإسكندرية، ويعيش خارج مصر، ويدعى محمد.

أهم أعمال إيمي طلعت زكريا

من أهم أعمال إيمي طلعت زكريا التي شاركت فيها، مسلسلات «جوز ماما، حامد قلبه جامد، أحلى أيام، الزوجة الرابعة، كشف مستعجل، مكتوب على الجبين».

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.