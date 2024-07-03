رئيس حزب «الجيل»: التغيير الوزاري أعظم تدشين للجمهورية الجديدة

أكد ناجي الشهاب، رئيس حزب الجيل، أن التغيير الوزاري هو أعظم تدشين للجمهورية الجديدة، مشددًا على أننا في الحكومة الجديدة أمام مجموعات- من الوزراء ونواب الوزراء- مختارة بعناية كبيرة من أجل المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات التي تعيشها الدولة المصرية.

التغيير الوزاري الجديدة

وأوضح «الشهابي»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن التشكيل الوزاري الجديدة يشهد كفاءات في كافة المجالات ومجموعة شابة، مؤكدًا أننا الآن أمام مجموعة شابة تعمل بكثير من المهام الضخمة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة قادرة على إنجاز التكليف الرئاسي، وفي فترة اختبار حتى الانتخابات النيابية، والتي سيكون بعدها تشكيل وزاري سيعرض على البرلمان.

الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية

وتابع: «الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية أمامه تكليفات وهي بها راحة للمواطنين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإضافة رقعة من الأراضي الزراعي والتعامل مع كل محاور الأمن القومي، في ظل منطقة مشتعلة بالحروب على كافة الحدود».

وأشار إلى أنه لابد من تحقيق الرضا الشعبي والاستجابة لشكاوى المواطنين المعروفة، والسيطرة على الأسواق والحد من زيادة الأسعار.