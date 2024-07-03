مقتل قائد بالكتيبة 75 الإسرائيلية بصاروخ مضاد للدبابات في غزة

كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل النقيب إيلي إليشع من مستوطنة كريات شمونة قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة على يد الفصائل الفلسطينية، وهو كان النقيب قائد فرقة في الكتيبة 75.

الحرب على غزة

وتستمر الحرب لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع الخسائر

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.