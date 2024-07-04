لم تشهد مثلها منذ 135 عاما.. درجات الحرارة في موسكو تهدد حياة السكان

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في موسكو من حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى ما يقرب من 24 درجة مئوية ليلًا وهي درجة حرارة مرتفعة مقارنة بالطقس المعتاد في روسيا الذي تقترب فيه الحرارة من 40 تحت الصفر، لذا فإن 24 درجة مئوية خلال الليل غير معهودة من وجهة نظرهم ويمكن ألا يتحملها السكان.

ليال خطيرة في موسكو

ليال خطيرة في موسكو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، هكذا وصفها خبراء الأرصاد، وذلك بسبب وصولها إلى ما يقرب من 24 درجة مئوية خلال فترة الليل وقبل شروق الشمس: «الجو حار جدًا وغير طبيعي تمامًا لمنطقتنا.. لا بد على السكان أنّ يتخذوا احتياطاتهم اللازمة للتعامل مع هذه الحرارة» وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

هذا الطقس يحمل في طياته خطورة كبيرة على المواطنيين في موسكو، وذلك لأنّ جسم الإنسان لا يسترد قواه بشكل جيد في درجات الحرارة المرتفعة هذه، وحسب هيئة الأرصاد في موسكو، فإن المدينة سجلت أقصى درجات حرارة خلال الأيام الماضية، وبلغت العظمى 33 درجة مئوية، وهذا أمر غير معتاد على الإطلاق بالنسبة لمدينة تكسوها الثلوج وتصل فيها الحرارة إلى تحت الصفر.

حرارة لم تشهدها البلاد من قبل

ووفق الصحيفة البريطانية، فمنذ ما يقرب من 135 عامًا، لم تسجل العاصمة الروسية مثل هذه الحرارة العظمى، وأقصى درجة حرارة وصلت إليها كانت 31.9 درجة، لذلك حذرت «الأرصاد» من تأثير ارتفاع الحرارة على السكان واحتمالية إصابتهم بالإجهاد الحراري.

ونصحت هيئة الأرصاد الروسية في موسكو، المواطنين بالبقاء بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس الحارقة، وذلك من خلال الاحتماء في منازلهم، وإذا قضوا العطلة خارج المنزل، يجب عليهم تناول الكثير من الماء والسوائل.