«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة بهذا الموعد.. ورياح معتدلة تلطف الأجواء

تشهد البلاد منذ عدة أيام، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وحددت الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة واستقرار الأجواء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتوقَّعت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 5 يوليو.

وأضافت أن البلاد تشهد نشاطا للرياح المعتدلة على كل الأنحاء، وبالتالي تستقر حالة البحار، ويمكن للمواطنين الاستمتاع بالمصيف والشواطئ وممارسة السباحة.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل، والتي تأتي على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة.. والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43.. والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة.. والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة.. والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة.. والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44.. والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة.. والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة.. والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة.. والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44.. والمحسوسة 45 درجة مئوية.