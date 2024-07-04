‎موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024.. «بعد امتحانات الثانوية»

تعلن وزارة التربية والتعليم، خلال أيام، موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024، إذ من المقرر صرفها خلال شهر يوليو الجاري، لكل العاملين في أعمال الامتحانات للثانوية العامة والدبلومات الفنية، تقديرا لجهودهم في مراقبة وتنظيم الامتحانات.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، على الانتهاء من تجهيز وإعداد مكافأة امتحانات النقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم صرف المكافأت بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرةً من موازنة العام المالي الحالي،

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 لازالت مستمرة في جميع المدارس حتى الـ20 من الشهر الجاري، إذ يواصل الطلاب امتحاناتهم في الواد المُضافة للمجموع، في جميع الشُعب «علمي علوم، علمي رياضة، أدبي».