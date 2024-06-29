موعد صرف معاشات نقابة المعلمين للأعضاء والورثة

يبدأ خلال أيام صرف معاشات نقابة المعلمين إذ أعلنت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر المعاشات للأعضاء والورثة في ماكينات الصرف الآلي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو.

معاشات نقابة المعلمين

وتصرف معاشات نقابة المعلمين آلياً، فبحسب خلف الزناتي، نقيب المعلمين كان الصرف اليدوي للمعاشات يتسبب في كم كبير من الشكاوى في أغلب المحافظات، وهو ما دفع النقابة لاتخاذ قرارات للتحول إلى صرف المعاشات عن طريق «الفيزا»، مؤكدا أن الفرق في كل دفعة بلغ 6 ملايين جنيه، وفي العام 25 مليون جنيه جرى توفيرها للنقابة.

وقد شهدت معاشات نقابة المعلمين زيادة تدريجية في القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حتى وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف و839 جنيهًا قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023 عما كان في عام 2014 إذ بلغت ما يقرب من 371 مليونا و670 ألف جنيه.