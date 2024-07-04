رغم وفاته.. طلعت زكريا الحاضر الغائب في حفل خطبة ابنته إيمي

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورًا لها من خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني بعد قصة حب استمرت 12 سنة.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صور خطبتها مستعينة بالفوتوشوب، حيث أضافت لصورها مع خطيبها صورة والدها الراحل طلعت زكريا، لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالتهاني ولوالدها الرحمة والمغفرة.

خطبة إيمي طلعت زكريا

احتفلت الفنانة إيمي طلعت زكريا، الأحد الماضي، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى محمد، وهو من الإسكندرية ويعيش في الخارج. وذكرت أن قصة حب جمعتهما منذ 12 عامًا، انفصلا خلالها، لكن القدر جمعهما مرة أخرى، حسبما صرحت لـ«الوطن».