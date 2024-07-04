نائب رئيس «المصري الديمقراطي الاجتماعي»: هدف الحكومة كسب رضاء المواطن

وجه المهندس باسم كامل، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحية للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية العديد من التحديات والأزمات، موضحًا أن ذلك بسبب الظروف الصعبة، مضيفًا: «أنا متفائل وعندي أمل كبير جدًا في التشكيل الوزاري الجديد».

قدرة الحكومة الجديدة على توفير احتياجات المواطن

أضاف «كامل»، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، :«متفائل بقدرة الحكومة الجديدة على توفير احتياجات المواطن المصري، ونشعر بانخفاض في أسعار السلع والاهتمام بجودة التعليم والصحة هو طلبات المواطن»، متابعًا: «الوزراء يعملون عند المواطن المصري والمواطن هو من يمنحهم الراتب الشهري».

خدمة المواطن

وشدد على أنه على أن المسؤول عليه أن يتحدث مع المواطن في المشاكل الذي يمر بها والتحديات التي تواجه، متابعًا: «على المسؤول أن يخبر المواطن بالحقيقة الكاملة».

وأوضح أنه على المسؤولين على كافة المستويات أن يحترموا المواطن وفكره وقدرته على التمييز بين المصلحة الحقيقة والآمال والطموحات، مشددًا على أن الوزير السياسي هو الذي لديه مهارات وقدرات سياسية لإدارة الأمور وهذا يكون مفيدًا والحكومة السياسية تكون صاحبة رؤية متكاملة والعمل بشكل متجانس من خلال برنامج تفصيلي.