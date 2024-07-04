سينما زاوية تعرض «رسائل الشيخ دراز».. وناقد: فيلم تسجيلي بديع

تواصل سينما زاوية في وسط البلد، عرض الفيلم التسجيلي «رسائل الشيخ دراز» للمخرجة ماجي مرجان، ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية في نسخته السابعة، وهو الفيلم الحاصل على جائزتي لجنة التحكيم وجائزة الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ومن المقرر أن عرضه يومي الجمعة والاثنين المقبلين في تمام الساعة السابعة مساء.

وأشاد الناقد محمود عبد الشكور بالفيلم الذي يحمل توقيع المخرجة ماجي مرجان، عبر تدوينة على حسابه بـ«فيس بوك»، قائلا: «فيلم تسجيلي بديع شاهدته الليلة في سينما زاوية عن العالم الأزهري العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز، من خلال رسائله من فرنسا أثناء بعثته، وعبر ما كتبه في أوراقه وأجنداته، ومن خلال شهادات بعض أبنائه وأحفاده».

وتابع: «بورتريه مدهش عن رجل دين متفتح ومتسامح وواسع الأفق، وعن أسرة مصرية من الطبقة الوسطى بل لعله أيضا فيلم معاصر بهذه المقارنات الذكية، التي تطرح الأسئلة الصعبة: أين كنا؟وكيف أصبحنا؟.. من أفضل أفلام العام فكرة ومادة وبناء وقدرة على التأثير عقلًا وعاطفة».

تفاصيل فيلم «رسائل الشيخ دراز»

وتدور أحداث فيلم «رسائل الشيخ دراز» للمخرجة ماجي مرجان، حول الشيخ محمد عبدالله دراز، بعد عقود من وفاته، وتتتبع حفيدته حياته وإرثه. من خلال رسائله المكتوبة بخط اليد، ومذكراته، وذكريات أفراد عائلته.

تجمع نهى الخولي حياة جدها الأكبر، محمد عبدالله دراز، عالم أزهري، وأب محب، وداعم لأولاده وبناته في التعليم والحياة ومساوي بينهم قبل أزمنة الاهتمام بالمرأة وحقوقها بعقود كثيرة، و مؤيد متحمس للأخلاق الإسلامية المتجذرة في الحب والتسامح.