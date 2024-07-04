مواعيد قطارات القاهرة إلى مرسى مطروح.. وسيلة آمنة للسفر إلى العلمين

أعلنت هيئة السكك الحديد عن تشغيل عدد من القطارات إلى محافظة مرسى مطروح الأقرب لمدينة العلمين الجديدة، إذ بمجرد الوصول إلى مطروح يستطيع أي مواطن الانتقال إلى بوابات مدينة العلمين، عبر استقلال الميكروباصات، ولا تستغرق مدة الرحلة أكثر من 60 دقيقة فقط.

وتختلف مواعيد القطارات المتحركة من القاهرة وحتى محافظة مرسى مطروح، والعكس، خلال الفترة الصباحية أو عبر قطارات النوم، بحسب هيئة السكك الحديد:

مواعيد القطارات اليوم (القاهرة - مرسى مطروح) والعكس

- قطار مكيف رقم 940-939، يتحرك يوميا من القاهرة - مرسي مطروح، الساعة 5:50 صباحا.

- قطار مكيف رقم 772-773، يتحرك من القاهرة - مرسى مطروح، 3 أيام أسبوعيا (السبت - الإثنين - الأربعاء)، الساعة 11:05 مساء.

- قطار مكيف رقم 774-775، يتحرك من مرسى مطروح - القاهرة، 3 أيام (الأحد - الثلاثاء- الخميس) الساعة 11:30 مساء.

وبذلك يستطيع المواطنين الراغبين فى حضور مهرجان العلمين السفر من وإلى العلمين عبر قطار مرسي مطروح، طوال فترة المهرجان، وفي الأيام والمواعيد الملائمة له، كما يمكنه العودة إلى القاهرة بمنتهى السهولة.