أستاذ عمارة: العودة إلى التصميمات القديمة للبيوت تقلل حدّة الحرارة

كشف الدكتور خالد على طرابية، أستاذ العمارة بكلية الهندسة الجامعة الأمريكية، عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة في المنازل مقارنة بحرارة البيوت في الماضي التي كانت مقبولة، قائلا: «البيوت تحبس درجات الحرارة بسبب تصميمات المباني».

ارتفاع أسقف البيوت في الماضي كان يصل إلى 4 أمتار

وتابع «طرابية»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنَّه في الماضي كانت ارتفاعات الأسقف للبيوت تصل إلى 4 أمتار مقارنة بمباني اليوم السقف فيها منخفض «2.5 متر» ما يساهم في حبس الحرارة بالداخل، «الهواء كثافته تقل ويرتفع لأعلى بسبب السخونة والأسقف المرتفعة تساهم في خروجه من المنزل بدل احتباسه».

التصميمات القديمة للمنازل حافظت على برودتها

ونصح بالعودة إلى التصميمات القديمة للمنازل وتغيير طرق البناء بشكل يساهم في ترشيد الطاقة، وأن تعود حرارة البيوت كما كانت في الماضي مقبولة بتصميمات تحافظ على برودتها ونقاء الهواء، موضحا: «النوافذ حاليا من الألومنيوم والمعادن ترفع درجة حرارة المنازل، وفي الماضي كانت تصنع من الخشب».