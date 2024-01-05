7 طرق لترشيد استهلاك الكهرباء.. منها تجهيز المنزل بالألوان الفاتحة

قال أشرف نصير استشاري الطاقة المتجددة، وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، إن ترشيد استهلاك الكهرباء لم بعد رفاهية في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، لذلك يجب أن يزيد الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك للحفاظ على الكهرباء والتخفيض من معدلات الاستهلاك، وهناك عدد من الوسائل التي يمكن أن نتبعها للتخفيف من استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح نصير لـ«الوطن» عددا من الوسائل التي ممكن أن يتبعها المواطنون في المنازل لتخفيض استهلاك الكهرباء، خاصة بعد زيادة أسعار الشرائح المختلفة، وجاءت أبرز النصائح كالتالي:

- التفرقة بين ترشيد الطاقة أو الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة.

- إغلاق الأضواء في الأماكن التي لسنا بحاجة لها.

- عدم وضع فيشة الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو الثلاجة أو الغسالة أو الكاتل دون الحاجة إليها أو في وقت استعمالها.

- فصل فيشة الشاحن من الكهرباء في حال عدم شحن الهاتف.

- استعمال الألوان الفاتحة أثناء تجهيز المنازل، والاستفادة بأكبر قدر من ضوء الشمس خلال فترة النهار.

- عدم استهلاك الأجهزة الكهربائية مثل المكواة أو الغسالة في الاستخدامات المتكررة بشكل بسيط.

- في حال استعمال التكييف يجب أن تكون درجة حرارته على درجة حرارة الغرفة، ولا تزيد عن 26 درجة.

تطبيق النصائح

وأوضح وكيل لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين أنه يجب تطبيق هذه النصائح بشكل مستمر، حتى نقلل من استهلاك الكهرباء وبالتالي يخفض من الفاتورة، لذلك يجب الالتزام بقدر الإمكان بها، والانتباه للأجهزة الكهربائية في المنزل.