ماذا يفعل الإجهاد الحراري بالجسم؟.. 5 نصائح لحماية الأطفال من موجة الحر

يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على صحة الإنسان ويسبب له مشاكل عديدة، خاصة في ظل الارتفاع الشديدة التي تشهده درجات الحرارة هذه الأيام بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية تشهد البلاد موجة حارة الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة بقيم 3 درجات.

ماذا يفعله الإجهاد الحراري بالجسم؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الإجهاد الحراري يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم لتقترب من 39 درجة، وفقدان سوائل الجسم، واضطراب الوعي وحدوث إغماء.

وبسبب المشاكل الصحية التي يسببها الإجهاد الحراري، نصحت وزارة الصحة والسكان بالتوجه لتلقي الرعاية الصحية وخاصة إذا كانت الحالة شديدة.

نصائح لحماية الأطفال والرضع من الإجهاد الحراري

ووجهت وزارة الصحة والسكان عدة نصائح لحماية الأطفال والرضع من أشعة الشمس خلال موجات الحر، وهي كالتالي:

1- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال، فلا تتركهم في المركبات حتى لو كان ذلك لفترات قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

2- تجنب تعرض الأطفال للشمس مباشرة، خاصة في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق بهم في المنزل.

3- تبريد عربة الطفل، مع الحذر من على تغطيتها بقماش جاف، ويمكن استبداله بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك.

4- اختر ملابس طفلك بعناية، واجعله يرتدي ملابس خفيفة وواسعة مع قبعة ونظارة شمس ولا تنسى واقي الشمس.

5- اجعل منزلك باردا لضمان سلامة طفلك.