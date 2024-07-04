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حركة تجارية نشطة في مواني البحر الأحمر.. والواردات تصل إلى 2000 طن بضائع

كتب:

كريم روماني
09:31 ص | الخميس 04 يوليو 2024
موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

شهدت موانى البحر الأحمر حركة تجارية نشطة إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 517 شاحنة و210 سيارات، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 217 شاحنة و198 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5 آلاف طن بضائع، و300 شاحنة و12 سيارة.

تداول 2650 طن بضائع

وأوضحت هيئة المواني في بيان، أنَّ ميناء سفاجا شهد استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت العبارة أمل، كما تمّ تداول 2650 طن بضائع و305 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2625 راكبا بموانيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.