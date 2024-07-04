دار الكتب والوثائق تحتفل بذكرى «30 يونيو» (صور)

نظمت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بعنوان «ثورة 30 يونيو.. الطريق إلى الوطن»، في قاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل، وأقيم على هامش الاحتفالية معرضا لمستنسخات من الدوريات التي تناولت أحداث ثورة 30 يونيو، وفقرة فنية لفرقة «دريم باند» من القادرين باختلاف، قدّموا خلالها عدّة أغنيات وطنية.

احتفالات وزارة الثقافة

وبدأ الدكتور أسامة طلعت كلمته مرحبا بالحضور، وبالدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، حيث أكد أنّ الاحتفالية جاءت في إطار احتفالات وزارة الثقافة بثورة 30 يونيو المجيدة، وهو يوم للتأكيد على الهوية المصرية التي أنقذتها الثورة.

وتابع: «عجزت الجماعة عن فهم مكنون الشعب المصري فحاولوا أدلجة الدولة المصرية وهو ما عجّل بنهايتهم، وكان حكم الجماعة المحظورة خطرا على تاريخ مصر وجغرافيتها معا، لذلك جاءت انتفاضة شعب مصر بقوة غضبا لمصر الوطن والمكانة».

ووجّه الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، خلال كلمته في الاحتفالية، الشكر لوزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق برئاسة الدكتور أسامة طلعت، كما أشاد بفريق قادرون باختلاف الذي يقدّم فنا هادفا وطنيا.

وتحدّث مسلم عن الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر تحت حكم الإخوان عام 2012، حيث فوجئ المصريون بقيادات إرهابية بصحبة رئيس الجمهورية في صدارة الصفوف، وإصرارهم على احتلال المناصب القيادية في المحليات، وبعد وصولهم إلى الحكم اكتشفنا أنّهم أسوأ مما كنا نتوقع.

وأضاف: «كانت جماعة الإخوان تمارس الكذب على جميع التيارات، حتى رفاقهم في الإسلام السياسي، إضافة إلى وعودهم بعدم خوض الانتخابات الرئاسية وإخلافهم للوعد كعادتهم».

حركة تمرد

وسرد مسلم ذكرياته مع حركة تمرد التي عقدت بعض مؤتمراتها في مقر جريدة الوطن، وحماس المصريين في القاهرة والمحافظات للخروج في سبيل إنقاذ مصر من براثن الإخوان، يث أكد أنّ الجيش المصري ساند الثورة منذ اللحظة الأولى: «سيبقى يوم 3 يوليو يوما مجيدا تخلصت فيه مصر من كابوس كبير واستعادت هويتها في ملحمة فريدة من نوعها».