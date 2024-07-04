اللعب مع العيال يحقق 573 ألف جنيه إيرادات بشباك التذاكر خلال 24 ساعة

نجح فيلم اللعب مع العيال منذ اللحظة الأولى من طرحه في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الأضحي، الحفاظ على تواجده في المركز الثاني بشباك التذاكر.

فيلم اللعب مع العيال يواصل حفاظه على المركز الثاني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ فيلم اللعب مع العيال جاء يوم أمس الأربعاء بالمركز الثاني، إذ حقق ايرادات بلغت 573 ألف جنيه.

وفيلم اللعب مع العيال يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد إمام، باسم سمرة، دينا، ويزو، أسماء جلال، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، وعدد أخر من الفنانين، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي

وينافس فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الأفلام من بينها ولاد رزق 3 لأحمد عز، وأهل الكهف لخالد النبوي، وعصابة الماكس لأحمد فهمي، وجوازة توكسيك للفنانة ليلي علوى .