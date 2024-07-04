أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4-7-2024 في سوق العبور

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4-7-2024، استقرارا في سوق العبور، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 12 و17 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الخضراوات والفاكهة اليوم بمختلف أنواعها، وفق آخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة اليوم في سوق العبور بين 5 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم في سوق العبور بين 12 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور بين 4.5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر اليوم في سوق العبور بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعرالعنب البناتي الأصفر بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر التفاح المصري ما بين 15 إلى 29 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6.5 إلى 7 جنيهات للكيلو جرام.

- يتراوح سعرالعنب البناتي الاحمر ما بين 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو جرام.

- يتراوح سعر الشمام بين 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو جرام.