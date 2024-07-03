«قدم واكسب جائزة».. آخر موعد للمشاركة في مسابقة حياة كريمة لترشيد الطاقة

في ظل الأزمات العالمية المترتبة على الاستهلاك المتزايد للطاقة، ومع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء، أطلقت مؤسسة حياة كريمة مسابقة «Save Watt» لترشيد استخدام الطاقة، ليكون المواطن جزءً من الحل ومشاركًا في حل الأزمات.

آخر موعد للاشتراك في مسابقة توفير الطاقة

ودعت مؤسسة حياة كريمة الموطنين للمشاركة في المسابقة، لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة، وتوفير حلول مبتكرة من خلال إرسالها عبر الرابط التالي:

https://hayakarima.com/andm-lna/apply/10

وأوضحت مبادرة حياة كريمة أن الوقت محدود، حيث أن آخر موعد للتقديم في المسابقة يكون اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والمسابقة تحت شعار «شارك وكن جزء من التغيير».

الحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة

كما أطلقت مؤسسة حياة يحاة كريمة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، حيث تستهدف الحملة رفع الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، وتشجيع جميع الفئات في مصر لاتخاذ خطوة لتحسين البيئة.

برامج صيفية ومعسكرات للشباب

وتستهدف هذه الحملة الأفراد والأسر للشركات والمؤسسات المختلفة، كلنا مع بعض هنشارك، من خلال حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير.

كما تشمل الحملة إطلاق برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب، ومبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء، ومسابقات بجوائز للمساهمين في إحداث فرق كبير في توفير الطاقة.