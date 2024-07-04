إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء يد بيد مع النساء والعاملين.. «همة من حديد»

بخطوات جديدة ناجحة، تمكنت مجموعة من الكوادر الشابة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من تولي العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن رحلة «بناء الإنسان المصري»، وتنوعت بين محافظين ونواب محافظين.

إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء

وخلال التشكيل الحكومي الجديد، تجددت الثقة مرة أخرى في المهندسة إيمان سمير حافظ، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بتوليها منصب نائب محافظ جنوب سيناء.

بشهادة نساء جنوب سيناء، تسعى دائمًا المهندسة إيناس سمير للتطوير بالمحافظة ومساعدة السيدات في المشاركة بالمبادرات الوطنية المهمة، وكذلك حثهن على التطور والارتقاء بمشاريعهن المختلفة، حسب نسمة فتحي مؤسسة مبادرة «هنفيدهن» وخريجة برنامج «المرأة تقود» الوطني، في تصريحاتها لـ«الوطن».

نشاط وجهود قوية في المحافظة

«قريبة من المواطنين فضلًا عن مساعدتها للنساء في تنمية مشاريعهن وحثهن على الالتحاق بمبادرة المرأة التي تقودها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالمحافظة»، بتلك الكلمات وصفت «نسمة» الجهود المبذولة من «إيناس» داخل جنوب سيناء.

وإلى جانب تشجيع المرأة، تُشرف أيضًا المهندسة إيناس على تطوير المشروعات والطرق بمحافظة جنوب سيناء، وتقف إلى جانب العاملين بالشوارع لحثهم على العمل: «إيدها بإيد العمال دايمًا في الشارع في أثناء تطوير المشروعات المختلفة».

معلومات عن المهندسة إيناس سمير

- المهندسة إيمان سمير حافظ من مواليد محافظة القاهرة عام 1985.

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2010.

- حصلت أيضًا على ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في عام 2015، ومن ثم درجة الدكتوراه من جامعة حلوان عام 2021.

- تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر خلال عام 2020.

- شغلت عدة مناصب قبل عملها في منصب نائب محافظ، مثل مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني 2015، ومعيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق.