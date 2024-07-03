شاركت في القضاء على العشوائيات.. معلومات عن إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء

شهدت حركة المحافظين 2024 ضمن الحكومة الجديدة، تعيين المهندسة إيناس سمير حافظ نائبًا لمحافظ جنوب سيناء للمرة الثانية على التوالي، بعد تعيينها للمرة الأولى في عام 2019، ضمن أول مرة لتعيين نواب المحافظين من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الكوادر الشابة للمناصب القيادية.

من هي إيناس حافظ نائب محافظ جنوب سيناء؟

- وُلدت المهندسة إيناس سمير حافظ في محافظة القاهرة عام 1985، وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 2010.

- حصلت على ماجستير العمارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في عام 2015، ثم درجة الدكتوراه من جامعة حلوان عام 2021.

- جرى اختيار المهندسة إيناس حافظ ضمن قائمة أفضل 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر خلال عام 2020.

- شغلت عدة مناصب قبل عملها في منصب نائب محافظ، مثل مساعد خبير بهيئة التخطيط العمراني 2015، ومعيدة بقسم الهندسة المعمارية أكاديمية الشروق.

مشروع القضاء على العشوائيات

- شاركت في مشروع القضاء على العشوائيات، وانضمت الي البرنامج الرئاسي وأصبحت من المؤثرات به.

- تولت العديد من الملفات خلال فترة عملها نائبًا لمحافظ جنوب سيناء من عام 2019، كان أبرزها الرقمنة والتطوير التكنولوجي.

- تولت ملفات أخرى مرتبطة بالبيئة والحفاظ على المحميات والمناطق الطبيعية في شرم الشيخ.