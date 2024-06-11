«قعدة عيش وملح».. محافظ جنوب سيناء يلتقي عمال النظافة ويهنئهم بعيد الأضحى

التقى اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ترافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ، عمال النظافة ورؤساء القطاعات في الحديقة المركزية بشرم الشيخ، حيث شاركهم مائدة إفطار للصائمين أو وجبة عشاء لغير الصائمين.

«فودة» يقدم التهنئة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك

أكد المحافظ، في بيان، حرصه على مشاركة عمال النظافة وجبة طعام في المناسبات المختلفة، ليكون بمثابة «عيش وملح» تقديرًا لجهودهم.

وقدم «فودة» التهنئة للعمال بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة، وإظهار الرونق الحضاري والجمالي، كما وجه بتكثيف جهود النظافة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة وربطها بغرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بطور سيناء وشرم الشيخ، لتلقي أي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها؛ تيسيرًا على المواطنين والزائرين بما لا يعكر صفو الاحتفالات بالعيد.

وفي الختام، سلم محافظ جنوب سيناء مبالغ مالية لجميع عمال النظافة ورؤساء القطاعات، كعيدية بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى صرف سلع غذائية ولحوم الأضاحي.