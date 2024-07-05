موعد صلاة الجمعة اليوم 5-7-2024 في القاهرة والمحافظات

ما بين محافظات القاهرة الكبرى وتلك التي تطل على السواحل الشمالية، ومحافظات القناة وشمال وجنوب الصعيد، يختلف موعد صلاة الجمعة وذلك وفقا لمواقيت الصلاة اليومية المعتمدة من هيئة المساحة، وتختلف وفقًا لحركة الشمس اليومية.

موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات

ونستعرض عبر التقرير التالي، موعد صلاة الجمعة اليوم 5-7-2024 وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وموعدها في محافظات الجمهورية المختلفة، كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 4:14 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:59 مساءً

صلاة العصرالساعة 4:35 مساءً

صلاة المغرب الساعة 8:00 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجرالساعة 4:14 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 1:05 مساءً

صلاة العصر الساعة 4:43 مساءً

صلاة المغرب الساعة 8:08 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:43 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في العريش

صلاة الفجر الساعة 3:59 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:49 مساءً

صلاة العصر الساعة 4:28 مساءً

صلاة المغرب الساعة 7:52 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنصورة

صلاة الفجرالساعة 4:09 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:59 مساءً

صلاة العصر الساعة 4:37 مساءً

صلاة المغرب الساعة 8:05 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:40 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

صلاة الفجر الساعة 4:26 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:58 مساءً

صلاة العصر الساعة 4:25 مساءً

صلاة المغرب الساعة 7:50 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:18 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 4:30 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:53 مساءً

صلاة العصرالساعة 4:12 مساءً

صلاة المغرب الساعة 7:39 مساءً

صلاة العشاء الساعة 9:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجرالساعة 4:07 صباحًا

صلاة الجمعة الساعة 12:56 مساءً

صلاة العصرالساعة 4:33 مساءً

صلاة المغرب الساعة 7:57 مساءً

صلاة العشاءالساعة 9:31 مساءً.