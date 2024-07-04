مهرجان المسرح المصري يكرم المؤلف أحمد الإبياري

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال دورته السابعة عشرة، المؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري؛ وذلك تقديرًا لمسيرته الزاخرة بالأعمال المسرحية سواء التي كتبها أو التي أنتجها.

أبزر المعلومات عن المنتج المسرحي أحمد الابياري

المنتج الكبير المكرم ضمن فعاليات مهرجان المسرح المصري أحمد الإبياري ولد بحي الأزبكية ثم عاش طفولته وشبابه بين أحياء الزمالك والدقي والمهندسين، وأخيرًا استقر بمصر الجديدة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1975، وموهبته ولدت معه منذ طفولته، فقد كان وهو في سن العاشرة قارئًا ممتازًا لكل مؤلفات والده المؤلف الكبير أبو السعود الإبيارى والذي كان يكتب معظم مؤلفاته الشهيرة كل يوم بمكتبه بالمنزل الذي نشأ وتربى فيه أحمد.

أبزر أعمال المنتج أحمد الإبياري

أصبح أحمد الإبيارى منذ عام 1980 مؤلفا ومنتجا للمسرح، وتولى تأليف وإنتاج العديد من المسرحيات التي أثرت المسرح وكانت معظمها عبارة عن أيقونات فنية رائعة الجمال نالت إعجاب الجمهور من كل الطبقات وقت عرضها.

ومن أبرزها وأشهرهاك بحبك وشرف أمي 1976 - ماكانش عالبال 1978 – زوجة واحدة تكفي 1979 – عشن المجانين 1979 - الدنيا مقلوبة 1980 – اللي عنده كلمة يلمها 1981 – مسرحية وجها لوجه 1981 (تونس).

تفاصيل مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية وزارة الثقافة ودعم وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض رئيسا، والفنان ياسر صادق مديرا للمهرجان.

وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام امام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبدالعليم.

وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو الجاري، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.