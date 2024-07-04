البابا تواضروس يشهد رسامة 5 كهنة جدد في الإسكندرية (صور)

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وذلك لرسامة كهنة جدد على مدينة الإسكندرية بالإضافة إلى خدمة الكرازة في آسيا.

ورصدت «الوطن» أسماء الكهنة الجدد وكنائسهم، خلال صلوات القداس الإلهي الذي ترأسه البابا تواضروس إذ تبين رسامة 5 كهنة جدد منهم 4 على كنائس الإسكندرية بالإضافة إلى كاهن للكرازة في آسيا.

أسماء الكهنة الجدد

وجاء أسماء الكهنة الجدد وكنائسهم كالتالي:

- القس مينا، على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصطفى كامل- الإسكندرية.

- القس مايكل على مذبح كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمصطفى كامل- الإسكندرية

- القس كيرلس على مذبح كنيسة العذراء مريم بمنطقة محرم بك - الإسكندرية

- القس بطرس على مذبح كنيسة العذراء مريم وبولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة - الإسكندرية

- القس بولس، كاهن عام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة في بلاد آسيا.

خطوات رسامة الكهنة الجدد

وجاء ذلك بعد ترشيح من الأساقفة مسؤولي قطاعات الإسكندرية للخدام وإجراء مقابلة مع البابا تواضروس حيث وقع الاختيار على المقرر رسامتهم، بحضور الآباء الأساقفة الأنبا بافلي اسقف قطاع المنتزة والأنبا أيلاريون أسقف قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والقمص إبرام اميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.