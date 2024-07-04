فردوس عبدالحميد عن مهرجان العلمين: فخر لكل المصريين

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن سعادتها بانطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه على مدار الـ50 يوما ستشهد تلك المنطقة السياحية الخلابة العديد من الفعاليات الفنية الممتزجة بالمتعة وسحر الطبيعة الخلابة.

فردوس عبدالحميد: مهرجان العلمين فخر للمصريين

وأضافت الفنانة فردوس عبدالحميد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان العلمين وضع خطة مميزة منذ اليوم الأول، مما جعله يخطف الأنظار على كافة المستويات، مشددة على أنه مهرجان عالمي يجب أن يفتخر به كل المصريين.

آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد

وكانت آخر أعمال الفنانة فردوس عبدالحميد هي مسلسل الضاحك الباكي عام 2022، الذي تناول قصة حياة الراحل نجيب الريحاني، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، محمد صلاح آدم، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.