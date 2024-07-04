«حماة الوطن» يشيد بتخصيص «المتحدة» 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح غزة

قال الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة والمتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح دعم غزة، مبادرة تمثل الدولة المصرية وتوجهاتها الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، ومنعا لمزايدات كثيرة كانت تحدث بالنسبة لمصر وموقفها وما قامت به تجاه الأشقاء في غزة، منذ اندلاع شرارة الحرب في 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم.

حملة الرئيس السيسي ودعم الأشقاء الفلسطنيين

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يكن غريبا على الدولة المصرية، أن تقوم واحدة من مؤسساتها مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهذا الأمر، وحدث ذلك مع الحملة الرئاسية من قبل، لما وجه إليه الرئيس السيسي بأن تذهب كل مخصصات التسويق والدعايا الانتخابية في حينها إلى صالح الأشقاء ودعمهم في غزة.

تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح غزة

وتابع أن ما حدث في مهرجان العلمين، أن الدولة المصرية أتت ممثلة في الشركة المتحدة بهذه البادرة الطيبة لتخصيص 60% من كل أرباح المهرجان لصالح الأشقاء في غزة، وهذا يعني أن الدولة المصرية حاضرة في ذهنها الأشقاء طوال الوقت.