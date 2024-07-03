الأسئلة المتوقعة في مادة الكيمياء للثانوية العامة.. «تريكات ليلة الامتحان»

يصل قطار امتحانات الثانوية العامة 2024 لأداء مادة الكيمياء للشعبة العلمية يوم السبت المقبل 6 يوليو، ولذلك يحرص الطلاب على مذاكرة المادة بشكل جيد، مع مراجعة الأسئلة المتوقعة، لاجتياز الاختبار بسهولة والحصول على الدرجات النهائية، لتعويض الدرجات التي فُقدت في المواد الماضية.. ونستعرض في هذا التقرير الأسئلة المتوقعة في مادة الكيمياء.

امتحان مادة الكيمياء

كشف إسلام واصل مدرس مادة الكيمياء خلال حديثه لـ«الوطن»، عن أن مذاكرة مادة الكيمياء قبل أداء الامتحان تعتمد على مراجعة المفاهيم والمعادلات الكيميائية، بالإضافة إلى حل الكثير من الأسئلة خاصة نماذج الامتحانات في السنوات السابقة.

الأسئلة المتوقعة في مادة الكيمياء

وقدم «واصل» لطلاب الثانوية العامة 2024 مجموعة من أهم الأسئلة المتوقع أن ترد في امتحان مادة الكيمياء، حتى يتمكنوا من مذاكرتها وبالتالي اجتياز الامتحان بقلب مطمئن، بالإضافة إلى الإجابة بشكل جيد وتحصيل أعلى الدرجات، وجاءت من ضمن هذه الأسئلة المتوقعة :