للمرة الأولى.. فعاليات مجانية «بالجملة» في الدورة الثانية من مهرجان العلمين

توشك مدينة العلمين الجديدة على إطلاق النسخة الثانية من مهرجانها الدولي، وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، متضمنة فعاليات ترفيهية وثقافية تُلبي مختلف الأذواق، في ظل التجهيز للعديد من الأنشطة المختلفة بينها مجانية التي تفتح أبوابها أمام الجميع، فما هي الفعاليات المجانية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين؟

فعاليات مجانية في مهرجان العلمين

برنامج متنوع ومتميز ينتظر زوار مهرجان العلمين في نسخته الجديدة هذا العام، إذ تقدم الفعاليات عروضًا مسرحية في الشارع ستكون متاحة أمام الجميع مجانًا في ساحة المهرجان الرئيسية، وذلك ضمن جهود المهرجان لتعزيز التفاعل الثقافي والترفيهي بين جميع أطياف الجماهير، وفقًا لما أعلنته إدارة المهرجان.

يفتح مهرجان العلمين أيضًا أبواب شواطئ المدينة العامة للزوار مجانًا، وذلك في مبادرة تحدث لأول مرة، إضافة إلى تخصيص تذاكر مجانية لأسر شهداء الجيش والشرطة لحضور الفعاليات.

تبرز التحضيرات للمهرجان، اهتمام القائمين عليه وجهودهم للاتزام بالتضامن الاجتماعي من خلال تخصيص فعاليات خاصة لذوي الهمم، بهدف توفير تجربة ترفيهية تلبي احتياجاتهم، الأمر الذي سيكفل لهم حق المشاركة والاندماج مع المجتمع.

ومن المتوقع أنّ تجذب النسخة الثانية من مهرجان العلمين نحو مليوني زائر من مختلف أنحاء مصر والعالم هذا العام، مما يعكس شهرته العالمية وجاذبيته الفريدة في عالم الفعاليات الثقافية والترفيه.

برنامج متنوع لمهرجان العلمين

يجمل المهرجان العديد من الفعاليات الأخرى، بينها مهرجان الطعام الذي يجذب عشاق الطهي، إذ ستكون فرصة استثنائية لاستكشاف أشهى الأطباق من مختلف أنحاء العالم، من خلال مشاركة مجموعة متنوعة من المطاعم المحلية والعالمية.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضا، عروضًا مسرحية مبتكرة تناسب جميع الأذواق، إضافة إلى إقامة 10 حفلات تضم ألمع نجوم الغناء العربي، مثل عمرو دياب، إليسا، كاظم الساهر، محمد منير، وغيرهم من الفنانين المتميزين، على أن يتم تخصيص 60% من الأرباح لدعم غزة.