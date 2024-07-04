تركوه يموت في الملعب.. أول تحرك بعد الوفاة المفاجئة للاعب الريشة الصيني

وفاة مأساوية تعرض لها لاعب كرة الريشة الصيني تشانج تشيجي صاحب الـ17 عامًا، خلال الأيام الماضية، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط بشكل مفاجئ وسط أرض الملعب خلال مشاركته بإحدى المباريات في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين.

سقوط مفاجئ ونوبات متكررة

ووفق ما كشف اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، فقد تعرض اللاعب الشاب للسقوط المفاجئ أثناء لعب مباراته مع اللاعب الياباني كازوما كاوانو، ثم أصيب بنوبات متكررة وسط الملعب أمام الحضور، ولم يتدخل أحد من أفراد الطاقم الطبي لإنقاذه سريعًا، بل تأخروا في الاستجابة على مرأى ومسمع الجميع.

تحرك عاجل بشأن وفاة اللاعب

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة الحاكمة للريشة الطائرة مراجعة شاملة في أعقاب وفاة اللاعب الصيني، حيث إن هناك تساؤلات حول الاستجابة الطبية له في الملعب، أظهرت اللقطات أن الأمر استغرق نحو 40 ثانية منذ سقوط «تشانج» حتى وصل أي نوع من المساعدة إلى الملعب، حسب موقع «channelnewsasia».

وقالت الهيئة الحاكمة للاتحاد الدولي للريشة الطائرة في بيان رسمي لها: «نحن نتخذ كل الخطوات اللازمة لمراجعة هذه المسألة بشكل شامل بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الريشة الطائرة في إندونيسيا».

وأضاف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة: «بعد استكمال مراجعتنا، سنحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغيير جوانب معينة من هذه المبادئ التوجيهية».

كما تنتظر اللجنة المنظمة تقريرًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واللجنة المنظمة المحلية، لتقييم ما إذا كانت الإجراءات الطبية الصحيحة قد اتبعت في تقديم المساعدة إلى «تشانج» عندما سقط على أرض الملعب.

فيما دعا لي تشونج لاعب كرة الريشة الشهير إلى إجراء تغييرات في جدول المباريات لمنح اللاعبين المزيد من الوقت للتعافي، لافتًا إلى أن الفرق الطبية بحاجة إلى أن تكون أكثر يقظة.