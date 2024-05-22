سبب وفاة لاعب مغربي بشكل مفاجئ.. «صدمة للجميع»

صدمة في الوسط الكروي ولحظات من الحزن، سيطرت على الجميع فور إعلان نادي بلدية ورزازات، وفاة اللاعب المغربي أيوب أيت عيشيت، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة كانت السبب في وفاته، وذلك بعد خضوعه لوعكة صحية مفاجئة تبين في الأخير أنها أزمة قلبية.

وفاة لاعب مغربي بأزمة قلبية

أزمة صحية كانت السبب في وفاته، لينشر النادي الرياضي البلدي لورزازات، والذي يعتبر المشارك في قسم الهواة، مجموعة من الصور للاعب الراحل، والتي تظهر كونه من النجوم الشابة في الفريق، والذي يصنف على كونه من ضمن الهواة، معلقة على ذلك ببعض الكلمات الحزينة المؤثرة كاتبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه لاعبنا الخلوق أيوب أيت عيشت، تعازينا الحارة لأفراد عائلته ولجميع مكونات النادي الرياضي البلدي لورزازات وللجمهور الورزازي كافة، رحم الله الفقيد وجعله من أهل الجنة مع الشهداء والصديقين والصالحين».

أعراض الأزمة القلبية

وقدم موقع «مايو كلينك» بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالأزمة القلبية والتي يمكن تناولها فيما يلي:

ألم في الصدر.

الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان.

العرق البارد.

الإرهاق.

حرقة المعدة أو عسر الهضم.

شعور مفاجئ بالدوار.

الدوخة.

الغثيان.

ضيق النفَس.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، قد تعرض في وقت سابق إلى أزمة قلبية ليقع مغشيًا في أرضية الملعب، وينقل إلى المستشفى، إلا أنه حالته بدأت تتحسن تدريجيًا.