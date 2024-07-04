موعد امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي والفني في محافظة القليوبية

قال الدكتور أيمن عطية، محافظ القليوبية، إنه وجه بالاستعداد التام لاستقبال امتحانات الدور الثاني للصفوف التعليمية في كافة المراحل المقرر انطلاقها 22 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن الامتحانات تضمن صفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية العامة والمعنية والتعليم الفني صناعى وزراعي وتجاري وفندقي ومزدوج

مواعيد امتحانات الدور الثاني بالقليوبية

وأوضح أنه التقى سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية وتم عرض الجداول واعتماد مواعيد امتحانات كافة المراحل كالتالي:

مواعيد الامتحانات العملية للمدارس الفنية

وأكدت سماح ابراهيم، وكيل وزارة التعليم أنه تم الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثاني والتوجيه بتطبيق ضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمنت تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان من حيث توفير كافة سبل الراحة للطلاب لمساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر

أشارت إلى أنه بالنسبة للتعليم الفني تبدأ الامتحانات العملية بمدارس التعليم الصناعي من يوم الاثنين 22 يوليو الجاري، وتستمر طوال فترة الامتحانات التحريري، أما بمدارس التعليم الزراعى فستكون الامتحانات يوميا عقب نهاية الاختبارات التحريرية، وفيما يخص اختبارات الحاسب الآلي العملي بمدارس التعليم التجاري ستستمر طوال فترة الامتحانات التحريرية.